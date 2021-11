Voi Technology: unico operatore di monopattini in sharing in linea al 100% con nuova legislazione italiana

(FERPRESS) – Roma, 23 NOV – Voi Technology partecipa e supporta la 5° Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility in corso oggi all’Acquario romano presentandosi come l’unico player in Italia ad avere in servizio una flotta di 2000 monopattini in sharing che rispetta già al 100% i nuovi requisiti tecnici.

Muniti di doppie frecce e doppi freni, gli oltre 2.000 monopattini Voiager 4 di Voi Technology sulle strade italiane sono stati sviluppati internamente nel centro di ricerca di Stoccolma e sono in servizio in Italia già da aprile 2021, anticipando di oltre tre anni i requisiti richiesti dal DL trasporti, che diventeranno obbligatori nel corso del 2024.

