Club Italia: visite tecniche in pillole. Domani Sistema Smart Mobility e smaterializzazione: gli impegni di Comune Bari e AMTAB

(FERPRESS) – Roma, 18 MAG – Domani 19 Maggio, Le Visite in Pillole di Club Italia ci portano a Bari. Il Comune di Bari ha avviato un percorso programmatico (“Bari Smart City”) finalizzato alla conversione della propria realtà urbana a “smart” mediante l’attuazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei cittadini con particolare attenzione ai servizi di mobilità e al trasporto pubblico locale

Il sistema Smart Mobility nasce dalla necessità di rendere più efficiente il sistema trasporto mediante la realizzazione di una piattaforma di vendita e distribuzione geolocalizzata dei titoli di viaggio e della sosta maggiormente efficiente e razionale.

Con questa visita tecnica vedremo come, grazie al nuovo paradigma account based e all’installazione di nuovi dispositivi di validazione in grado di interfacciarsi in tempo reale con i sistemi centrali di AMTAB, si sta procedendo alla completa dematerializzazione dei titoli di viaggio e alla realizzazione di una rete di vendita maggiormente distribuita, fino a consentire agli utenti di procedere direttamente e in maniera semplice all’acquisto del proprio titolo di viaggio anche utilizzando i nuovi validatori come terminali EMV.

Vedremo, inoltre, come è stato attivato un processo di verifica più efficace con la dotazione di dispositivi integrati per i verificatori, grazie a un sistema hw/sw, in grado di collezionare i dati provenienti dai varie fonti (sosta, trasporto, ZTL, ecc..), e come, con l’introduzione della nuova CCA (Centro di Controllo Aziendale) si sia realizzata una base di dati unica su cui effettuare delle analisi di business intelligence, al fine di migliorare i servizi erogati agli utenti.

Agenda:

Introduzione alla Visita Tecnica – Dott. Claudio Claroni – Direttore Club Italia

Saluto di presentazione

Vice Sindaco di Bari – Ing. Eugenio Di Sciascio

Presidente del C.d.A. AMTAB S.p.A. – Avv. Pierluigi Vulcano

Introduzione sulle strategie di trasformazione digitale di AMTAB – Direttore Generale AMTAB – Ing. Francesco Lucibello

Presentazione del progetto Smart Mobility per la sosta e il trasporto pubblico locale – Responsabile Servizi Informatici AMTAB – Dott. Arcangelo Scattaglia

VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL SISTEMA “SMART MOBILITY”

Declinazione reale di un sistema account based nell’ambito del trasporto pubblico locale – Project manager Pluservice – Ing. Roberto Stefanelli

La centrale operativa di monitoraggio del servizio TPL e della sosta – Project Manager Pluservice – Andrea Muzi

Discussione e domande

Conclusioni – Ing. Piero Sassoli – Presidente Club Italia

