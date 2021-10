Visita nel porto di Civitavecchia dell’ambasciatore in Italia della Libia. Allo studio nuovi collegamenti ro-ro

(FERPRESS) – Civitavecchia, 29 OTT – Visita nel porto di Civitavecchia dell’ambasciatore in Italia della Libia, Omar Abdelsalam al Tarhouni. Ieri mattina il diplomatico libico ha incontrato il presidente dell’Adsp Pino Musolino.

“La Libia – ha dichiarato Musolino – rappresenta per l’Italia un naturale interlocutore commerciale sulla sponda del “mare nostrum” di fronte a noi. Il porto di Civitavecchia da tempo ha avviato rapporti con Tripoli, che poi sono stati interrotti a causa della situazione politico-militare, ma che proprio da quest’anno sono ripresi con l’attivazione, fra l’altro, della linea con Bengasi. Auspichiamo che presto sia possibile intensificare gli scambi, con la possibilità di avviare nuovi collegamenti ro-ro che valorizzino l’importazione di prodotti agro-alimentari libici e, in export, la tecnologia e gli altri beni di interesse per il mercato nord-africano, per il quale il porto di Civitavecchia si candida a diventare il principale hub di riferimento”.

