Visita del Senatore Dario Parrini ad ECM e DITECFER. Focus sul ferroviario ‘made in Tuscany’

(FERPRESS) – Roma, 9 APR – Visita stamani del Senatore Dario Parrini, Presidente della 1° Commissione Affari Costituzionali del Senato, allo stabilimento ECM Progress Rail di Cantagrillo-Pistoia, dove ha incontrato i vertici dell’azienda, assieme – anche – ai vertici di DITECFER.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it