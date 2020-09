Vicenza: successo per il primo weekend di sosta gratuita con oltre 8.500 veicoli nei cinque parcheggi a sbarre del centro storico

(FERPRESS) – Vicenza, 16 SET – Sono stati 8.533 i veicoli che nel primo week end di sosta gratuita hanno utilizzato i cinque parcheggi a sbarre della città gestiti da Aim Mobilità (Bologna, Cattaneo, Fogazzaro, Matteotti, Verdi) con 1.248 accessi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

