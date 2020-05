Vicenza: premiata da Europa e Regione Veneto per gestione virtuosa dei finanziamenti. Acquistati anche nuovi bus

(FERPRESS) – Vicenza, 15 MAG – Comune di Vicenza premiato due volte per la gestione virtuosa dei fondi europei Por-Fesr. La Regione del Veneto gli ha assegnato un premio di 656.800 euro per la Strategia Integrata Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area Urbana di Vicenza (Sisus), di cui è capofila, portando a 10.946.667 euro il contributo complessivo per la sua realizzazione. Il progetto, inoltre, è stato presentato come buona pratica durante il lancio regionale della programmazione dei fondi europei 2021 – 2027.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 15/5/2020 h 13:53 - Riproduzione riservata