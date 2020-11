Vicenza: passaggio a livello di Anconetta, ripreso il confronto tra Comune e Rfi

(FERPRESS) – Vicenza, 6 NOV – E’ ripreso questa mattina, con un collegamento online, il confronto tra l’amministrazione comunale e i tecnici di Rfi, Rete ferroviaria italiana, in merito al progetto di attraversamento di Anconetta, durante il quale sono state focalizzate alcune soluzioni per eliminare il passaggio a livello.

