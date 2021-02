Vicenza: lungo i cinque itinerari strategici verifica statica per 15 ponti stradali

(FERPRESS) – Vicenza, 3 FEB – Sono 150 i ponti stradali, dalle infrastrutture più grandi ai piccoli attraversamenti, di cui è proprietario il Comune. Su questo significativo patrimonio, che si sviluppa negli oltre 650 chilometri di strade, il servizio Mobilità e trasporti e il servizio Infrastrutture e gestione urbana hanno redatto un piano di classificazione strategica che indica secondo quali priorità programmare gli interventi dei prossimi anni. Il piano segnala 15 infrastrutture su cui intervenire con verifiche tecniche preliminari agli interventi di manutenzione straordinaria, lungo direttrici viarie classificate come strategiche.

