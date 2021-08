Vicenza: entro il 2023 in arrivo 29 nuovi bus con finanziamento ministeriale di oltre 7,7 mln

(FERPRESS) – Vicenza, 25 AGO – Questa mattina la giunta ha approvato l’aggiornamento del piano di acquisto degli autobus 2019-2023, a seguito del completamento delle procedure di gara svolte nel primo semestre 2021, che vede l’introduzione nella flotta Svt di 29 nuovi mezzi destinati al servizio urbano di Vicenza del trasporto pubblico locale (23 a metano, 19 dei quali da 12 metri e 4 da 18 metri, e 6 a gasolio da 18 metri) con un investimento complessivo pari a 7.784.400 euro, finanziati grazie ad un contributo ministeriale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it