Vicenza: da oggi al via il servizio di bike sharing in città con le prime 70 e-bike fornito dall’azienda italiana RideMovi

(FERPRESS) – Vicenza, 7 SET – Da oggi cittadini, turisti e city user potranno spostarsi in città rispettando l’ambiente grazie a 70 nuove e-bike. A fine settembre, inoltre, arriveranno altre 80 bici tradizionali, a pedalata muscolare, fino ad una dotazione complessiva di 350 mezzi entro il 2021.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it