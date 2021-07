Vicenza bike friendly, la Fiab promuove il Comune per azioni a favore della ciclabilità

(FERPRESS) – Vicenza, 16 LUG – Anche quest’anno il Comune capoluogo rientra, infatti, tra le città italiane (sono 150) che hanno ottenuto il riconoscimento della Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) che valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso verso politiche bike friendly.

Al capoluogo è stato assegnato il punteggio (che varia tra 1 e 5) di 4 “bike-smile”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it