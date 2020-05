Vicenza: al via la gara per individuare il professionista che redigerà il Pums

(FERPRESS) – Vicenza, 15 MAG – Nel pieno rispetto del cronoprogramma concordato con il Ministero delle Infrastrutture, è stata firmata oggi la determina dirigenziale per individuare il professionista che redigerà il Pums del Comune di Vicenza. La gara, che verrà curata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, prenderà avvio già nei prossimi giorni.

