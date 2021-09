Vicenza: 30 km in bici dai quartieri al centro storico per una ricerca sulla mobilità sostenibile

(FERPRESS) – Vicenza, 30 SET – Hanno percorso 30 chilometri in bici dai quartieri al centro storico i due docenti universitari che, a bordo delle e-bike messe gentilmente a disposizione da RideMovi, stanno conducendo una ricerca sulla mobilità sostenibile nel sistema delle piccole e medie imprese di Vicenza.

Ad accoglierli in piazza Biade sono stati il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron e il presidente di Confartigianato Vicenza Gianluca Cavion.

Si tratta di Matteo Colleoni, professore ordinario di Politiche urbane dell’Università Bicocca di Milano, e di Fabio Massimo Frattale Mascioli, responsabile scientifico del PO.MO.S. Polo per la mobilità sostenibile dell’Università La Sapienza di Roma.

