Viberti Rimorchi (Gruppo Wielton) e Webfleet Solutions cooperano per preallestire i rimorchi con soluzioni telematiche

(FERPRESS) – Milano, 15 GEN – Wielton, uno dei principali produttori europei di rimorchi, semirimorchi e allestimenti dei mezzi pesanti per il trasporto su strada e l’agricoltura, Viberti Rimorchi – società Italiana del Gruppo Wielton – e Webfleet Solutions, leader europeo nella fornitura di servizi telematici e parte di Bridgestone, hanno annunciato un accordo per pre-equipaggiare i semirimorchi di loro produzione con la telematica di Webfleet Solutions.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it