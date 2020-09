Viadotto Bisagno: De Micheli scrive a sindaco Bucci. Individuata soluzione per cessione abitazioni

(FERPRESS) – Roma, 14 SET – Una soluzione per le 30 famiglie di Genova residenti in un palazzo sotto il Viadotto autostradale del Bisagno che hanno denunciato gravi problemi di sicurezza.

E’ quella che viene prospettata dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli nella lettera inviata venerdì 11 settembre, al sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it