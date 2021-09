Via libera del MIMS ai corsi GNL di Accademia Marina Mercantile per navi MSC

(FERPRESS) – Genova, 24 SET- Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (MIMS) ha dato parere favorevole, a seguito dell’audit da parte del VI reparto del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, all’accreditamento dei corsi IMO (International Maritime Organisation) per il personale destinato alle nuove navi a gas naturale liquefatto di MSC. A partire dal prossimo mese di ottobre inizieranno i corsi a favore degli equipaggi di MSC, dando ufficialmente il via al progetto di collaborazione, che ha visto fattivamente impegnata Regione Liguria – e in primo luogo l’Assessore alla Formazione Ilaria Cavo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 24/9/2021 h 13:09 - Riproduzione riservata