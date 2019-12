Via libera dalla Conferenza Unificata a progetti per oltre 5 mld. Risorse per mobilità sostenibile e non solo

(FERPRESS) – Roma, 19 DIC – Più di 5 miliardi è il valore complessivo dei progetti finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che hanno ottenuto il via libera dalla Conferenza Unificata riunitasi a Roma. La quota più consistente di risorse assegnate, pari a 2 miliardi e 319 milioni, riguarda 17 progetti di trasporto pubblico locale presentati dalle città di Roma, Milano, Firenze, Bologna, Torino, La Spezia e Bergamo.

Pubblicato da COM il: 19/12/2019