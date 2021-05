Vertenza Tirrenia Cin: Uiltrasporti, grande confusione e nessuna certezza

(FERPRESS) – Roma, 11 MAG – “Dopo che il tribunale di Milano ha concesso ulteriore tempo a Tirrenia Cin per una possibile composizione della vertenza relativa ad un credito di 180 milioni di euro vantato da Tirrenia in amministrazione straordinaria, la situazione rimane sempre più confusa e piena di incertezze” Così il Segretario Generale Uiltrasporti Claudio Tarlazzi e il Segretario Nazionale Paolo Fantappiè commentano le ultime notizie riguardanti la vertenza Tirrenia Cin.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it