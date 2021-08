Vertenza Almaviva: Orlando, su gara appalto Ita chiediamo a Mise e Mims convocazione tavolo congiunto

(FERPRESS) – Palermo, 6 AGO – “Dal tavolo convocato e presieduto questa mattina dal Prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, relativo alla vertenza Almaviva, in ragione della gara d’appalto Ita, sono emersi con chiarezza tutti gli interrogativi e le preoccupazioni su alcuni aspetti non chiari, a cominciare dal singolare criterio della contiguità territoriale, mai prospettato in alcuna gara europea.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 6/8/2021 h 14:25 - Riproduzione riservata