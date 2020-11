Intervista a Ivano Russo (Confetra): la logistica non è la cenerentola dell’economia, ma una vera e propria industry

(FERPRESS) – Roma, 6 NOV – Logistica sostenibile ed efficiente: La Carta di Padova. Questo il tema di uno dei forum che si svolgeranno (assolutamente via web) al Green Logistic Intermodal Forum.

La Pandemia ha sconvolto una delle tradizionali occasioni di confronto, ma, dall’altra parte ha messo in forte rilievo il ruolo della logistica, se non altro di quella ormai classica e tradizionale.

Ma ora, comunque, gli obiettivi europei ci spingono in ogni caso in un perimetro di Green New Deal, le cui ali sono certamente tarpate dal nemico Covid, ma che rimane un obiettivo ben chiaro per un settore energivoro.

Come spesso ripete il professor Cascetta, Covid o non Covid, noi viviamo ogni giorno a 5 giorni dalla carestia. Se si fermasse la logistica, nel giro di pochi giorni, non avremmo più cibo a casa e nei supermercati, non troveremmo più farmaci nelle farmacie, si fermerebbe l’industria, non potremmo più accendere i termosifoni e comprare scarpe e vestiti. Io credo che l’emergenza Covid abbia disvelato anche all’opinione pubblica questa verità, da sempre chiara a agli addetti ai lavori: durante i drammatici 59 giorni del lockdown della scorsa primavera, per le strade si vedevano solo volanti delle forze dell’ordine, ambulanze, ed i nostri mezzi.

Dai porti al cargo aereo, dai corrieri al l’autotrasporto e fino ai magazzini ed i treni merci, non ci siamo fermati un solo minuto. Pronti ad accogliere la sfida del green new deal, quindi, ma con una consapevolezza diffusa diversa: la logistica non è la cenerentola dell’economia né una opaca commodity della produzione, ma una vera e propria industry che consente, tanto più ad un paese che vive di importazioni di materie prime ed esportazioni di beni finiti o semilavorati, di restare nel G7 e nel G20 trai paesi più industrializzati ed economicamente solidi del mondo.

