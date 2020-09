Verona: traffico senza ingorghi e aumento degli spostamenti in bici in occasione della riapertura delle scuole

(FERPRESS) – Verona, 15 SET – I dati del settore Traffico del Comune di Verona registrano nel primo giorno di scuola una diminuzione del 10 per cento del traffico nella consueta ora di punta di inizio lezioni, rispetto all’anno scorso; al contrario, è aumentato del 10 per cento nell’ora successiva a quella di punta, probabile effetto dello scaglionamento degli orari di ingresso nelle scuole.

