Verona: Signa Group vince bando FS per rigenerazione ex Scalo Merci di Porta Nuova

(FERPRESS) – Verona, 8 OTT – La data di oggi segna il passaggio dal sogno alla realtà. Dove il sogno, inseguito da decenni da sindaci e amministratori, è la riqualificazione dell’ex Scalo Merci di Porta Nuova, e la realtà è il grande parco che vi sorgerà entro il 2026.

C’è infatti il vincitore della gara indetta lo scorso gennaio da Ferrovie dello Stato aperta ad operatori economici in grado di gestire la fase progettuale, quella degli investimenti e certificare la realizzazione. Tra i tre operatori che hanno presentato i rispettivi concept progettuali, la commissione ha scelto quello che meglio corrisponde ai criteri definiti nel Masterplan elaborato da Comune, Regione e Ferrovie dello Stato per i 450 mila metri quadrati dell’area. Si tratta del Signa Group, sviluppatore immobiliare tra i più importanti d’Europa, la cui solidità è garanzia per la realizzazione dell’intervento nei tempi e con le indicazioni stabilite. Spetta al vincitore infatti redigere la documentazione necessaria a completare l’iter di variante urbanistica per realizzare le opere. A Signa Group sarà garantito un diritto di prelazione sull’acquisto delle aree interessate ad esercitare durante la procedura di vendita.

