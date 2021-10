Verona: presentato “Parco Arena”, concept per trasformazione dell’ex Scalo Merci tra i più grandi parchi d’Europa

(FERPRESS) – Verona, 15 OTT – Si chiama Parco Arena il concept sul quale sarà realizzata la trasformazione dell’ex Scalo Merci in uno dei più grandi parchi d’Europa. Un immenso polmone verde che cambierà il volto della città, ne alzerà gli standard qualitativi e ricucirà i quartieri oggi divisi dai binari.

E’ il progetto presentato da Signa Group, sviluppatore immobiliare tra i più importanti d’Europa, che si è aggiudicato la gara indetta lo scorso gennaio da Ferrovie dello Stato per la trasformazione dell’area dell’ex Scalo Merci di Porta Nuova. E’ di Signa Group il concept progettuale che meglio corrisponde ai criteri definiti nel Masterplan elaborato da Comune, Regione e Ferrovie dello Stato per i 450 mila metri quadrati dell’area. Una società leader nella progettazione di rigenerazioni urbane, tra cui anche spazi ferroviari e stazioni,

la cui solidità è garanzia per la realizzazione dell’intervento nei tempi e con le indicazioni stabilite. Spetta al vincitore infatti redigere la documentazione necessaria a completare l’iter di variante urbanistica per realizzare le opere, e il concept ne rappresenta il primo fondamentale passo.

Pubblicato da COM il: 15/10/2021 h 16:59 - Riproduzione riservata