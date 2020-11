Verona: nuovo Dpcm e TPL, con coprifuoco e DAD stop a bus notturni e bis per le scuole

(FERPRESS) – Verona, 6 NOV – Stop agli autobus in tarda serata nelle ore della movida, ma non di quelli diretti a ospedali e stazione; riduzione anche delle linee bis di rinforzo negli orari di punta delle scuole. Anche il servizio di trasporto pubblico locale viene rivisto alla luce del nuovo decreto ministeriale che entra in vigore oggi e che prevede coprifuoco dalle ore 22, didattica a distanza al 100 per cento per scuole superiori e università e, soprattutto, la diminuzione degli spostamenti non necessari.

Pubblicato da COM il: 6/11/2020 h 16:26 - Riproduzione riservata