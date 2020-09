Verona: da lunedì 14 settembre in vigore l’orario invernale sulla rete ATV in città e provincia

(FERPRESS) – Verona, 10 SET – Lunedì 14 settembre prenderà avvio l’Orario invernale dei bus urbani ed extraurbani oltre che dei servizi scolastici di ATV. Se tradizionalmente l’inizio del servizio invernale, con l’apertura delle scuole, rappresenta il periodo di massimo impegno per la macchina organizzativa di ATV, quest’anno le tante incognite legate al contenimento e ai possibili sviluppi dell’emergenza sanitaria rendono il momento particolarmente delicato.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it