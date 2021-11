Verona: introitato il finanziamento di oltre mezzo milione di euro per le due nuove linee Brt del TPL

(FERPRESS) – Verona, 16 NOV – Ora c’è il trasferimento ufficiale dei 572.408,93 euro che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) ha assegnato al Comune per la progettazione di due nuove linee del trasporto pubblico elettrico, denominate Brt, Bus rapid transit.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it