Verona: ha funzionato il doppio piano straordinario per sicurezza e viabilità in occasione della ripresa in presenza alle superiori

(FERPRESS) – Verona, 1 FEB – Ha funzionato il doppio piano straordinario per la sicurezza e la viabilità in occasione della ripresa in presenza di un importante numero di studenti delle scuole superiori cittadine. Il Comune, insieme a Prefettura e Atv, ha predisposto il potenziamento delle corse dei bus, mentre la Polizia locale quello per fluidificare il traffico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 1/2/2021 h 15:56 - Riproduzione riservata