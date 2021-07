Verona: consegnate in Comune le firme di FIAB per la ciclabile della Valpantena

(FERPRESS) – Verona, 30 GIU – Sono state consegnate, questa mattina, agli assessori alla Viabilità e Traffico Luca Zanotto e alle Strade Marco Padovani dal presidente di FIAB Corrado Marastoni le 850 firme raccolte, per il completamento di un chilometro di pista ciclabile di collegamento fra via Fincato e Quinto, a cavallo fra l’Ottava e la Sesta Circoscrizione. Presenti i presidenti delle Circoscrizione Sesta, Maria Cristina Sandrini e Ottava, Alma Ballarin.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it