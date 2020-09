Verona: bike sharing e auto elettriche, novità ed incentivi per la mobilità sostenibile

(FERPRESS) – Verona, 3 SETT – Possibilità per studenti e ragazzi, con almeno 16 anni di età, di utilizzare il bike sharing senza particolari autorizzazioni. E, ancora, via libera, con una proroga di 2 anni, all’accesso e al transito nella Ztl per tutte le auto “full electric”. Sono queste le novità in materia di mobilità sostenibile che puntano ad incentivare, nei più giovani l’utilizzo della bicicletta e nei cittadini l’uso dei mezzi elettrici. Lo rende noto il comune di Verona con una nota stampa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 3/9/2020 h 15:47 - Riproduzione riservata