Verona: biglietti dell’autobus gratis per over 70 ma anche tariffe ridotte per studenti e famiglie numerose

(FERPRESS) – Verona, 7 GEN – Biglietti dell’autobus gratis per over 70, così come abbonamenti ridotti per gli altri pensionati e per gli iscritti all’Università dell’educazione permanente. Requisito fondamentale, avere un Isee inferiore a 16.631,71 euro. Ma anche tariffe ridotte per studenti e famiglie numerose.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 7/1/2021 h 09:54 - Riproduzione riservata