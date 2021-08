Verona: ATV presenta il nuovo concorso “Vinci viaggiando con ATV” per chi usa il bus tutto l’anno

(FERPRESS) – Verona, 2 AGO – Vinci viaggiando con ATV! Con questo slogan l’Azienda Trasporti Verona lancia un’iniziativa inedita per il mondo del trasporto pubblico: un concorso – rivolto a chi acquisterà un abbonamento annuale valido dal mese di agosto – che vede in palio un ricco bouquet di premi, fatto da centinaia di biglietti per l’ingresso ai parchi tematici del Garda e dell’entroterra, utili accessori per vita di tutti i giorni realizzati in materiale sostenibile e, per i più fortunati, un super smartphone di ultima generazione.

