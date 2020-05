Verona: in alcune vie della città per aumentare la sicurezza sono istituite le Zone 30

(FERPRESS) – Verona, 29 MAG – Anche a Verona la vendita di biciclette sale alle stelle, grazie ai nuovi incentivi statali previsti con il Decreto rilancio. Con questo sostegno economico statale si mira ad accrescere l’impiego di questo mezzo da parte di quelle persone che, nel post Covd-19, si trovano ad usare meno il trasporto pubblico. Il rischio per Verona, e per le città di analoghe dimensioni, è la congestione del traffico, con conseguenti ingorghi, come dimostrano i dati sui flussi che già oggi (con scuole ferme, attività ancora chiuse e assenza di turismo) hanno raggiunto livelli superiori a quelli registrati prima del lockdown.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 29/5/2020 h 09:21 - Riproduzione riservata