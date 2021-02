Verkehr und Wasser GmbH implementa i pagamenti contactless a bordo della propria flotta di bus grazie a Init

(FERPRESS) – Roma, 2 FEB – Veloce, digitale, moderno e igienico: con l’aiuto delle soluzioni INIT, Verkehr und Wasser GmbH di Oldenburg, nella Germania nord-occidentale, ha implementato i pagamenti contactless e mobili a bordo della propria flotta di oltre 100 autobus.

Dal 14 gennaio i passeggeri di Oldenburg hanno goduto di una nuova opzione di pagamento: pagare il biglietto con la carta di credito / debito o con lo smartphone. Per rendere ciò possibile, VWG ha sostituito tutti i computer di bordo e le stampanti per biglietti combinati con unità EVENDpc3 aggiornate che supportano i pagamenti contactless.

I passeggeri devono semplicemente posizionare la propria carta di credito o dispositivo mobile sul lettore di carte delle nuove biglietterie automatiche basate su PC per pagare la tariffa. Non è necessario inserire un PIN e il pagamento viene ricevuto con la stessa rapidità con cui si acquistano articoli in qualsiasi ambiente di vendita al dettaglio.

La transazione tramite carta o app per smartphone (Apple Pay, Google Pay) viene trasmessa online dal terminale tramite un gateway di pagamento alla banca emittente della carta. Il terminal riceve immediatamente le informazioni che confermano se il pagamento è stato autorizzato e i passeggeri ricevono immediatamente un biglietto stampato.

L’intero sistema è stato installato in brevissimo tempo e VWG che ha scambiato i computer di bordo / le biglietterie automatiche durante le vacanze di Natale. Le prime unità sono state sostituite dalla nuova generazione EVENDpc3, lanciata pochi mesi prima. Con i loro lettori di carte ibride, queste nuove unità supportano pagamenti con carte di credito e debito EMV, nonché tutti i tipi di biglietti elettronici esistenti. La migrazione dell’hardware è un passo particolarmente importante per quanto riguarda l’imminente passaggio di quest’anno agli standard di radio mobile 4G e 5G.

Uno scambio così efficiente dei computer di bordo di una flotta di autobus non è mai stato effettuato in così poco tempo in Germania.

“Aggiornando le nostre unità stiamo spingendo la digitalizzazione nel settore dei trasporti pubblici. Inoltre, le opzioni di pagamento contactless sono diventate ancora più significative a causa della pandemia. Con questo passaggio, abbiamo cercato di rendere il trasporto pubblico ancora più semplice, moderno e confortevole “, spiega Morell Predoehl, responsabile vendite e marketing di VWG.

I vantaggi dei pagamenti contactless sono evidenti: le transazioni senza contanti significano imbarco più rapido e quindi maggiore puntualità. I costi di gestione del contante vengono ridotti e i pagamenti contactless sono generalmente considerati più igienici dei pagamenti in contanti. I conducenti ora possono trasportare piccole quantità di denaro, un aspetto importante per la sicurezza per VWG.

Con l’installazione di EVENDpc3 e l’introduzione dei pagamenti contactless, VWG ha rafforzato la sua partnership di lunga durata con INIT.

Il Key Account Manager di INIT, Jens Reinwald, è lieto del successo del progetto: “Per molti anni, VWG è stata innovativa nel campo della biglietteria nel trasporto pubblico tedesco. Siamo orgogliosi di aver implementato con successo uno dei primi sistemi di pagamento contactless della Germania insieme a questo trendsetter del ticketing. Siamo molto soddisfatti dello scambio rapido e senza problemi di hardware, del successo del lancio del sistema e dell’eccellente collaborazione che ha avuto luogo tra INIT e VWG “.

Pubblicato da GR il: 2/2/2021 h 14:58 - Riproduzione riservata