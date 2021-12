Verizon creerà un’infrastruttura di rete globale di nuova generazione per FM Logistic

(FERPRESS) – Roma, 16 DIC – Verizon Business è stata scelta da FM Logistic – fornitore internazionale e multicanale di servizi per la supply chain – per trasformare la sua infrastruttura di rete globale. La rete sicura SD WAN supporterà tutte le operazioni di FM Logistic in 14 paesi diversi, rappresentando uno strumento fondamentale sia per lo sviluppo aziendale che per la trasformazione digitale in corso.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da Giulia Riva il: 16/12/2021 h 14:56 - Riproduzione riservata