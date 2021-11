Venti anni di sharing mobility. Il 23 novembre la conferenza nazionale a Roma

(FERPRESS) – Roma, 18 NOV – La sharing mobility compie 20 anni: è partita nel 2001 con il primo car sharing station based a Milano. Nel 2021, dopo 20 anni e dopo aver attraversato lo scorso anno la sua prova più difficile (i lockdown, coprifuoco, chiusura locali, didattica e smart working), è in salute e si è ripresa pienamente dallo shock della pandemia. I numeri della mobilità condivisa sono, infatti, tutti in crescita: scooter, bike e monopattini in sharing hanno superato i valori del 2019 pre-pandemia, ed il car sharing li sta raggiungendo in queste settimane. Oggi circa 15 milioni di Italiani possono utilizzare almeno un servizio di sharing con quasi 90.000 i veicoli in condivisione a disposizione (auto, scooter, bici e monopattini).

