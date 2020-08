(FERPRESS) – Roma, 7 AGO – Ventana Serra lancia il servizio EurAsia railway che unisce Cina ed Europa. Il collegamento – informa una nota – amplia l’offerta dei servizi Air & Ocean della società del Gruppo Arcese offrendo una soluzione di trasporto door to door rapida, “green” e competitiva Ventana Serra, società del Gruppo Arcese specializzata in spedizioni via aerea e marittima, amplia l’offerta dei propri servizi e lancia EurAsia Railway per rispondere all’esigenza di collegare il mercato cinese all’Europa (eastbound/westbound) garantendo soluzioni door to door affidabili, “green” e veloci. Grazie ad importanti investimenti nell’infrastruttura e network ferroviari, negli ultimi anni le soluzioni di trasporto ferroviario merci da e verso la Cina sono diventate una valida alternativa al trasporto via mare e via aerea. Non solo: oggi il trasporto ferroviario è considerato una soluzione sempre più vantaggiosa e competitiva per inviare merci tra Cina ed Europa, nonché sempre più richiesta.

I transit time del servizio EurAsia Railway – da terminal a terminal – sono di 18 giorni dalla Cina all’Italia, tempo di transito che si prevede scenderà a circa 10 giorni nel prossimo futuro. A ciò si aggiungono i principali vantaggi del trasporto ferroviario: più veloce rispetto al trasporto marittimo e con costi più contenuti rispetto a quello aereo. Il servizio EurAsia Railway offre partenze garantite da Zhengzhou, Xi’an e Hefei con destinazione tutta Europa e – se richiesta – con consegna dell’ultimo miglio – se richiesta. Inoltre, il collegamento è garantito sia per carichi completi (container FTL: 40′ High Cube, open top, reefer e angers) che per carichi parziali o groupage (LTL).

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad aggiungere questo nuovo collegamento al nostro portfolio di servizi offerti” dichiara Silvano Cavallotto – General Manager di Ventana Serra – e continua: “Il servizio EurAsia Railway nasce per rispondere alla domanda sempre crescente di trasporti da e per la Cina offrendo una soluzione rapida, sicura e competitiva. Inoltre, l’utilizzo di questo corridoio ha anche il vantaggio di ridurre drasticamente le emissioni di CO2, obiettivo su cui il nostro Gruppo è da sempre focalizzato.”

