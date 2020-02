Venezia: a parco di S. Giuliano installate 158 rastrelliere. Entro aprile in terraferma saranno oltre 2000 i ciclostalli

(FERPRESS) – Venezia, 28 FEB – Dopo le attività che hanno visto impegnata AVM, su indicazione dell’Amministrazione comunale di Venezia, nell’installazione di 72 rastrelliere (e 503 posti bici) a cavallo tra il 2016 e il 2017 e di 70 rastrelliere (e 540 posti bici) nel 2018, è partito oggi ufficialmente dal Parco di San Giuliano il montaggio delle 158 nuove rastrelliere per complessivi 1.083 posti bici modello “Verona”: con struttura ideata per l’aggancio in sicurezza al telaio del velocipede.

Pubblicato da COM il: 28/2/2020