Venezia: ok a affidamento ad Avm del servizio di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e mobilità

(FERPRESS) – Venezia, 19 DIC – Il Consiglio comunale di Venezia, nella seduta di ieri, ha approvato all’unanimità l’affidamento ad Avm del servizio pubblico locale di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità, a decorrere dal primo gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024, su proposta dell’assessore comunale alla Mobilità e Trasporti, Viabilità e Piano del traffico, Gestione del Patrimonio, Renato Boraso, di concerto con l’assessore comunale al Bilancio, Tributi, Economato e Società partecipate, Michele Zuin.

