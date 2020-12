Venezia: ok a passerella ciclopedonale lungo cavalcaferroviario tra Chirignano e Marghera

(FERPRESS) – Venezia, 2 DIC – La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un ulteriore tratto di collegamento ciclabile nella terraferma veneziana: si tratta della passerella ciclopedonale lungo il cavalcaferrovia che collega Chirignago a Catene e Marghera e che sarà realizzata grazie ad un investimento di 2.160.000 euro.

