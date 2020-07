Venezia: nuovi bus elettrici al Lido, riorganizzazione dei ciclostalli nella zona del terminal Actv di Santa Maria Elisabetta

(FERPRESS) – Venezia, 7 LUG – Nell’ambito del progetto complessivo che vedrà a breve l’avvio in servizio dei primi bus elettrici a Lido e Pellestrina, si rende necessario il riordino dei ciclostalli posizionati tra piazzale Santa Maria Elisabetta e riviera Santa Maria Elisabetta. In particolare sarà necessario liberare la porzione di area in fianco al terminal di navigazione per poter installare una delle cabine di trasformazione utili ad alimentare il sistema di ricarica in linea dei bus elettrici. Lo rende noto con un comunicato il comune di Venezia.

Pubblicato da COM il: 7/7/2020 h 16:08 - Riproduzione riservata