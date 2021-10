Venezia: da Giunta ok a stanziamento di 25 mln al gruppo Avm come anticipo di cassa

(FERPRESS) – Venezia, 7 OTT – La Giunta Comunale, riunitasi oggi, ha approvato, su proposta dell’assessore al Bilancio Michele Zuin, la delibera con la quale si consente l’erogazione di un anticipo di liquidità ad AVM S.p.A. fino a 25 milioni di euro in considerazione del fatto che i fondi stanziati a livello statale quali ristori per le mancate entrate tariffarie del 2021 dalla vendita dei titoli di viaggio per le imprese di trasporto pubblico locale, da ultimo in forza dell’art. 29 del D.L. n. 41/2021 e dell’art. 51 del D.L. n. 73/2021, non sono ancora stati ancora erogati alle Regioni e quindi alle aziende.

Pubblicato da COM il: 7/10/2021 h 15:11