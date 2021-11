Venezia: Giunta approva il Piano React Eu. Investimenti per quasi 82 milioni di euro

(FERPRESS) – Venezia, 9 NOV – La Giunta, riunitasi oggi ha approvato, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, il Piano Operativo degli interventi programmati nell’ambito del PON Metro 2014-2020, con risorse addizionali destinate all’Italia dallo strumento europeo REACT-EU “assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa”, al fine di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali, e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it