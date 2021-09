Venezia e Chioggia: oggi seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP Mare Adriatico Settentrionale

(FERPRESS) – Venezia, 24 SET – Si è tenuta, oggi, la seduta del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Settentrionale alla presenza di Fulvio Lino Di Blasio, Presidente dell’Autorità, Piero Pellizzari, Direttore marittimo del Veneto – Capitaneria di Porto di Venezia, Giuseppe Roberto Chiaia, in rappresentanza della Città Metropolitana di Venezia e Maria Rosaria Anna Campitelli, in rappresentanza della Regione del Veneto. All’incontro hanno, inoltre, partecipato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Angelo Passaro, e il componente Laura Mazzone.

