Venezia: da MIMS 35 mln a settore crocieristico e operatori terminal dopo stop grandi navi in laguna

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – A seguito della decisione del governo di vietare il traffico delle grandi navi a Venezia per salvaguardare il patrimonio artistico e ambientale della citta lagunare, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze e con il Ministro del Turismo, ha firmato un decreto che prevede l’erogazione di contributi alle compagnie di navigazione e agli operatori del terminal che sono stati interessati (hanno subìto perdite) da questa disposizione.

