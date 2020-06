Venezia: al via oggi il nuovo sistema di bike sharing del Comune

(FERPRESS) – Venezia, 12 GIU – E’ da oggi ufficialmente operativo il nuovo servizio di bike sharing del Comune di Venezia. Ad illustrarne funzionamento, caratteristiche e modalità di accesso sono stati questa mattina, nell’ “info point Sharing Mobility”, appositamente installato nell’ex Emeroteca di via Poerio a Mestre, nel corso di una conferenza stampa, l’assessore comunale alla Mobilità, Renato Boraso, il consigliere delegato all’Innovazione e Smart City Luca Battistella, il responsabile Sviluppo di “MOVIbyMOBIKE”, Davide Lazzari.

