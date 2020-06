Veneto: Zaia, dal Cipe ok a schema di convenzione relativo al project financing della “Via del Mare”

(FERPRESS) – Venezia, 26 GIU – “Si tratta di un passo importante per sbloccare un dossier che era fermo da anni per una arteria fondamentale per risolvere i problemi di accessibilità al litorale. Questo anche nell’ottica di uno sviluppo dell’industria turistica, principale industria del Veneto, che, come emerso durante l’emergenza sanitaria, dimostra non poter più tollerare strozzature e penalizzazioni infrastrutturali. Stiamo già studiando anche il miglioramento della viabilità regionale di uscita dalla nuova arteria, che permetterà di rendere ancora più agevoli i percorsi verso le nostre spiagge”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 26/6/2020 h 12:16 - Riproduzione riservata