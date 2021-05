Veneto: Venturini (FI), potenziare le linee degli autobus verso il mare

(FERPRESS) – Venezia, 28 MAG – “Dovrebbero essere potenziate le linee degli autobus verso il mare”. Lo chiede Elisa Venturini, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, intervenendo in merito alla “programmazione del servizio pubblico locale in vista dell’estate”.

“Busitalia ha già fatto sapere di voler prevedere un aumento delle corse estive verso Chioggia e Sottomarina – spiega la consigliera – Si tratta di una decisione positiva, ma di fatto il numero di corse, pur essendo superiore a quello del 2020, è identico a quello del 2019, cioè a quello pre- pandemia”.

Pubblicato da COM il: 28/5/2021 h 12:47 - Riproduzione riservata