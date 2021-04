Veneto: Valdegamberi (Gruppo Misto), con aumento capitale cambiare governance gruppo SAVE

(FERPRESS) – Venezia, 15 APR – “L’aumento di capitale dell’aeroporto Catullo non sia da parte dei soci pubblici un’altra cambiale in bianco a Save, usando i soldi della collettività. Occorre, piuttosto, cambiare la governance, servono investimenti certi e bisogna aprire al mercato internazionale”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it