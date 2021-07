Veneto: Soranzo (FdI), subito tavolo regionale per prevenire violenze e vandalismo a bordo dei mezzi

(FERPRESS) – Venezia, 30 LUG – “Ho chiesto all’Assessore Regionale Elisa De Berti la convocazione urgente di un tavolo con le rappresentanze sindacali del settore trasporti per valutare, assieme alle Città capoluogo, alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia, le istanze avanzate nelle ultime ore a tutela di autisti e controllori e del patrimonio delle aziende del trasporto pubblico locale. Stiamo assistendo ad una vera a propria escalation di violenza a danno della categoria: e parlo non solo dell’episodio di cronaca accaduto 10 giorni fa a Padova all’origine della mobilitazione di ieri dinanzi alla sede di BusItalia, ma anche, a mero titolo di esempio, di quanto accaduto ieri sera all’Autostazione di Vicenza a danno di due controllori, o ai crescenti fenomeni legati alla presenza di baby gang nel nostro territorio che vandalizzano i mezzi, terrorizzano i passeggeri e si rendono troppo spesso autori di episodi di gratuita ed ingiustificata violenza”.

E’ quanto afferma il Consigliere Regionale padovano di ‘Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni’ Enoch Soranzo, che in data odierna ha formalizzato una richiesta all’Assessore Regionale competente per dar voce alle preoccupazioni dei sindacati del mondo dei trasporti.

