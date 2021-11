Veneto: risoluzione in Consiglio regionale per Porto Marghera candidata ideale per materie prime chip

(FERPRESS) – Venezia, 8 NOV – “Porto Marghera è un porto ideale per le materie prime necessarie a sviluppare la tecnologia dei chip. Per questo, insieme al collega Michieletto, abbiamo presentato questa risoluzione in Consiglio regionale tramite la quale chiediamo che il Premier Draghi sostenga questa possibilità. Un investimento che avrebbe ricadute straordinarie non solo per il nostro Veneto, ma per l’intera economia italiana. L’interesse di INTEL, la multinazionale americana, è concreto, e Porto Marghera è la candidata migliore per portare a casa questa possibilità”. Sono queste le parole della Consigliera regionale Roberta Vianello (Zaia Presidente) che, insieme al collega Gabriele Michieletto, ha presentato una risoluzione per chiedere al Primo Ministro Mario Draghi di portare avanti la candidatura di Porto Marghera come hub logistico per le nuove infrastrutture dei chip.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 8/11/2021 h 15:01 - Riproduzione riservata